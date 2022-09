Oppo compie 18 anni e lancia la Oppo Global Community

Domani, sabato 17 Settembre 2022, Oppo celebrerà il suo diciottesimo compleanno. In occasione di questo importante avvenimento, la compagnia asiatica ha annunciato che inaugurerà la Oppo Global Community, che si aggiunge alla già nota Community Italiana di Oppo.

Disponibile a questo sito, si tratterà di uno spazio creato per gli utenti di tutto il mondo, che permetterà loro di interagire e confrontarsi con il brand e gli altri membri e consentirà anche di avere accesso a diversi servizi, tra cui il programma Oppo Product Ambassadors che permette di sperimentare gli ultimi prodotti e le ultime innovazioni. Presente anche il forum O-Chat, che consente di discutere dei prodotti e delle tecnologie Oppo, oltre che Oppo Lifesetter che invita gli utenti a condividere le proprie storie di vita per poter essere fonte d’ispirazione per gli altri.

Con questa nuova piattaforma, gli appassionati di tutto il mondo potranno restare aggiornati in modo ancora più intuitivo e smart su tutte le attività portate avanti da Oppo, ma rappresenterà anche un canale di comunicazione tra gli esperti dell’azienda e gli utenti.

Nell’arco dei diciotto anni, Oppo ha investito in quattro ambiti chiave: protezione dell'ambiente, l'empowerment dei giovani, l'inclusione digitale e la salute e benessere. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato delle novità svelate da Oppo alla Developer Conference 2022.