OPPO conferma design e data di lancio di OPPO Pad: c'è il primo poster ufficiale!

Neanche il tempo di trattare il leak delle specifiche tecniche di OPPO Pad, il primo tablet firmato dal colosso cinese, che quest’ultimo ha deciso di svelare ufficialmente al pubblico internazionale data di lancio e design di OPPO Pad: su Weibo è apparso il primo poster teaser dedicato esclusivamente a tale dispositivo!

Come possiamo vedere dall’immagine ufficiale, allegata in calce alla notizia, il tablet in questione avrà un design alquanto particolare che riporta in quasi ogni suo angolo la firma del produttore: posteriormente, infatti, troviamo il logo OPPO centrale e un pattern formato da “O” e “P” sulla parte superiore, dove si colloca anche in alto a destra una fotocamera piuttosto importante con flash LED appena accanto. La decisione di includere la lente all’interno della “O” farà molto piacere agli amanti dell’ordine.

Notiamo poi la compatibilità con la stilo OPPO e la scelta di implementare bordi non troppo spessi per contenere il display che, ricordiamo sulla base delle tip date da Digital Chat Station, dovrebbe essere un LCD da 10,95 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120Hz. Sul bordo della scocca troviamo poi i pulsanti di gestione del volume, accensione, le casse e la tradizionale porta USB-C.

Riprendendo le specifiche tecniche trapelate in rete, il cuore pulsante dovrebbe essere il chipset Snapdragon 870 di casa Qualcomm, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Lato fotocamera dovrebbero apparire un sensore posteriore da 13 MP, uno anteriore da 8 MP e, infine, la batteria dovrebbe essere da 8.360 mAh. Non ci resta quindi che attendere il lancio confermato per il 24 febbraio 2022.

Altrettanto attesa da OPPO è la gamma di smartphone OPPO Find X5 dal lancio fissato al 24 febbraio.