Oppo conferma il ritorno della serie Find X in Europa nel 2024: l'annuncio al MWC

Ancora novità dal fronte Oppo dal MWC. Dopo aver mostrato il nuovo prototipo degli Air Glass 3, la società ha confermato che tornerà a vendere la serie di smartphone Find X in Europa già nel corso del 2024.

Ciò è possibile grazie all’accordo di cross patent licensing siglato da Oppo con Nokia lo scorso 24 Gennaio 2024, che comprende brevetti fondamentali per lo standard 5G ed altre tecnologie di comunicazione cellulare. Grazie a questo, Oppo ha comunicato che i prodotti interessati da questo accordo, inclusa la serie di smartphone Find X, saranno disponibili ampiamente in tutta Europa.

"Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo visto una crescente domanda e forti aspettative da parte dei consumatori dell'UE, che cercano l'esperienza offerta da OPPO, come la fotografia tramite smartphone leader del settore" ha sottolineato Bingo Liu, CEO di Oppo Europe, secondo cui “con tutto il sostegno ricevuto, il team di OPPO Europe è più determinato che mai a fornire ai consumatori prodotti innovativi e un servizio senza pari.”

Il dirigente ha anche voluto evidenziare come l’Europa è sempre stata fondamentale per OPPO. La nostra missione rimane quella di offrire i migliori prodotti agli utenti europei. Siamo qui per restare, offrendo più scelta nel mercato degli smart device."