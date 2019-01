Oppo conferma lo sviluppo di una fotocamera con zoom ottico 10x

Dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri, Oppo ha confermato di essere al lavoro su un sistema fotografico per smartphone con zoom ottico 10x. La tecnologia a quanto pare sarebbe simile ad un prototipo svelata dalla stessa Oppo un paio di anni fa.

Le differenze però sono sostanziali, perchè come affermato dallo stesso produttore, la fotocamera in questione è equivalente a 15,9-159 mm, il che significa che sostanzialmente sarà come avere tre obiettivi in uno.

La tecnologia include un sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine, ma Oppo almeno al momento non ha diffuso alcun tipo d'indicazione sull'apertura. Probabile che la compagnia abbia deciso di conservarsi le novità più importanti per il Mobile World Congress di Barcellona del prossimo mese, nel corso del quale svelerà per intero il sistema. Non è la prima volta che la società asiatica si serve della fiera catalana per mostrare al mondo i propri prodotti: nel 2017 ad esempio presentò la fotocamera con zoom ottico 5x, che però non è mai arrivata sul mercato. In questo caso però Oppo ha già messo le mani avanti e precisato che il sistema con zoom ottico 10x è pronto per la produzione di messa.

Sempre nel corso del MWC Oppo mostrerà anche un nuovo sensore per le impronte digitali in-display, in grado di riconoscere l'impronta su un'area 15 volte più grande rispetto alle soluzioni tradizionali.