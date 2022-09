Oppo alla Developer Conference 2022: c'è la piattaforma Patanal e Carlink

In occasione della Developer Conference 2022, Oppo ha presentato una serie di interessanti novità in ambito d’innovazione tecnologica da mettere a disposizione degl utenti prossimamente.

Si è partiti dal sistema intelligente multipiattaforma Pantanal, senza dimenticare la soluzione Oppo Carlink per una maggiore integrazione tra smartphone ed auto e l’algoritmo Oppo Sense per migliorare le condizioni di salute.

Partendo da Panatanal, si tratta del primo sistema multipiattaforma che mira a rompere i confini tra dispositivi e sistemi diversi, allo scopo di consentire loro di connettersi e collaborare. Pantanal può comprendere ed anticipare le esigenze degli utenti per fornire loro i migliori servizi al momento giusto.

Per quanto riguarda Carlink, invece, si è puntato su una maggiore integrazione tra smartphone ed automobile: gli utenti potranno accedere alla potenza di calcolo e all’ecosistema di app di uno smartphone senza modificare i sistemi di infotainment di bordo esistenti.

Con Oppo Sense, invece, la compagnia vuole migliorare la qualità della vita attraverso il monitoraggio della salute e presenta delle interessanti innovazioni a livello di salute cardiovascolare, fitness e monitoraggio del sonno.

Oppo ha anche annunciato una partnership con SAIC Motor, che segue quella con Tesla China.

”Vivremo in un mondo in cui i dispositivi intelligenti saranno ovunque e non dovranno essere semplicemente connessi, ma integrati per soddisfare gli utenti e contribuire a migliorare l’esperienza d’uso”, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. ”Mentre continuiamo ad evolverci in un’azienda con un proprio ecosistema tecnologico, desideriamo lavorare a quattro mani con gli sviluppatori e i nostri partner a livello globale, per far sì che questo obiettivo venga raggiunto e che il risultato sia a disposizione di tutti.”