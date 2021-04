Oppo dona 1.000 alberi per celebrare la Giornata Mondiale della Terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021, Oppo ha annunciato la donazione di 1.000 alberi alle foreste in Ecuador e Camerun, allo scopo di rendere più green il pianeta. "Oppo ha lanciato il claim #verdeOppo, accompagnato dallo slogan "non ci piace solo fotografarli, ci piace vederli crescere".

Questa foresta di alberi in dieci anni assorbirà dall'atmosfera 60.250 kg di CO2 e porterà dei benefici importanti non solo a livello ambientale ma anche socioeconomico, creando opportunità di reddito, empowerment e formazione per i contadini locali.

Ogni albero piantato ha una pagina online, e video geolocalizzato e fotografato: lo stato di verdeOppo può essere seguito attraverso la pagina dedicata.

“Questa donazione, resa possibile grazie a Treedom, è un ulteriore piccolo gesto che pone le basi per un impegno concreto e costante da parte di OPPO Italia per il futuro. #verdeOPPO è il risultato della volontà dell’azienda di tutelare l’ambiente ma non solo. Alla creazione della foresta hanno contribuito attivamente anche i nostri utenti, commentando e condividendo sui nostri profili social”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Oppo ha anche sottolineato che nel 2020 ha ridotto il consumo di acqua del 25,8%, elettricità del 12,4%, rifiuti del 42,7% ed ha tagliato le emissioni del 20%. L'azienda si è anche impegnata a riutilizzare materie prime per la realizzazione di prodotti e packaging.