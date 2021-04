Oppo Enco Buds, i nuovi auricolari TWS ultra-economici stanno per arrivare?

Oppo recentemente ha presentato i nuovi auricolari Enco Air, modello True Wireless dal costo di 99,90 Euro, ma in rete si parla già anche del futuro della gamma Enco: i tipster del settore, infatti, hanno già ottenuto le prime informazioni riguardo il modello Enco Buds atteso per il lancio nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dal leakster Evan Blass su Voice e ripreso da MySmartPrice, Oppo Enco Buds potrebbero addirittura giungere sul mercato a maggio 2021 proponendosi come i nuovi auricolari true wireless ultra-economici dell'azienda. Nello specifico, con ogni probabilità si tratterà di un paio di cuffiette che farà da successore all’Enco W11 come modello dal rapporto qualità-prezzo ottimo.

Lato funzionalità, Oppo Enco Buds molto probabilmente presenteranno Bluetooth 5.2 e funzione di accoppiamento pop-up nel caso degli smartphone dello stesso brand grazie alla compatibilità diretta con ColorOS. Si parla anche del design senza stelo, come mostra il primo render diffuso tramite Voice che potete trovare in calce all’articolo, ma per ora mancano dati ulteriori su prezzi e altre feature avanzate. Trattandosi di indiscrezioni del momento, l’invito rimane quello di prenderle con le pinze, ma essendo il lancio atteso per il mese prossimo potremo anche sapere ogni dettaglio prima del previsto.

Nel mentre, il marchio cinese sta lanciando l’aggiornamento stabile ColorOS 11 basato su Android 11 su sempre più smartphone, di cui online è apparsa la lista e roadmap ufficiale qualche giorno fa. O ancora, la nuova gamma di dispositivi mobili della serie A è arrivata ufficialmente in Italia.