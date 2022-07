Oppo entra tra gli sponsor della Champions League: è il primo marchio cinese a farlo

Oppo annuncia oggi di aver siglato una partnership con UEFA, che vedrà il brand a fianco delle più importanti competizioni calcistiche come UEFA Champions League, Supercoppa UEFA, le finali di UEFA Futsal Champions League e le finali di UEFA Youth League per due stagioni.

Grazie a questo accordo, il colosso degli smartphone diventerà il primo marchio cinese a collaborare con la Champions League.

”Siamo lieti di dare il benvenuto a OPPO nella famiglia degli sponsor UEFA con la più grande competizione per club del mondo, la UEFA Champions League. OPPO è leader globale nella tecnologia mobile e insieme non vediamo l’ora di portare avanti i nostri sforzi per connettere e ispirare i tifosi di calcio di tutto il mondo” ha affermato Guy-Laurent Epstein, il direttore marketing di UEFA, a cui ha fatto eco il president of global marketing di OPPO, William Liu, il quale ha osservato che ”siamo entusiasti di collaborare con UEFA e di lavorare con loro per ispirare i tifosi di calcio durante le competizioni. In OPPO crediamo nel potere dell’innovazione, che ci aiuta a superare le sfide della vita quotidiana: una vision in perfetta sintonia con il desiderio di UEFA di affrontare le avversità superandole”.

Oppo collaborerà con la UEFA per mostrare i momenti di ispirazione del torneo agli appassionati di calcio di tutto il mondo. Oppo apporrà il proprio logo sui cartelloni a bordo campo, ma offrirà anche agli appassionati l’opportunità di andare a bordo campo per catturare i momenti salienti con i propri smartphone.