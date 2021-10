OPPO festeggia quota 2 milioni di smartphone venduti in Italia

Sono passati più di tre anni dall’approdo in Italia di OPPO, produttore cinese di smartphone sempre più di successo su scala globale. Complice la crescita negli scorsi mesi, nella giornata odierna il marchio festeggia il raggiungimento di quota 2 milioni di smartphone venduti in Italia, un traguardo davvero importante sul nostro mercato.

L’annuncio giunge a pochissimi mesi dal raggiungimento del traguardo del primo milione di smartphone venduti in Italia. Insomma, è ben chiaro che il 2021 è stato un anno d’oro per OPPO nel Belpaese. E non solo, perché a livello globale OPPO si posizione come quarto produttore di smartphone con la quota di mercato del 14% e gode di una prospettiva di crescita non indifferente.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia, ha dichiarato in un comunicato stampa quanto segue: “Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato. Siamo estremamente grati a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore”.

L’anno di OPPO in Italia ha visto anche il lancio dell’OPPO Summer Tour in 5 città italiane, oltre che una serie di eventi in occasione della Milano Design Week e della Milano Fashion Week, a sottolineare lo stretto legame tra tecnologia, arte e cultura. Ricordiamo, inoltre, che a settembre la società ha presentato la serie OPPO Reno6 di fascia medio-alta, focalizzata proprio sull’esperienza dei digital creator con un comparto imaging top di gamma.

Infine, nella giornata odierna OPPO A54s è approdato in Italia. Insomma, la società sembra davvero intenzionata a non fermarsi nel 2021!