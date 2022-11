OPPO festeggia il Singles' Day: in sconto Find X5, Reno8 e tanti dispositivi indossabili

Dopo avervi proposto le offerte del Temptation Black Friday di Unieuro, è ora OPPO a lanciare una serie di interessanti sconti in occasione del Singles' Day 2022. Tra i dispositivi in saldo troviamo diversi smartwatch dell'azienda, alcuni auricolari TWS e persino Find X5 Pro, il top di gamma OPPO del 2022.

Ma andiamo con ordine, e vediamo le offerte una alla volta. Anzitutto, vi segnaliamo che tutti gli sconti sono esclusivi dell'OPPO Store e saranno attivi dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 11 novembre, fino alle 23:59 di domenica 13 novembre, dandovi un intero weekend di tempo per effettuare i vostri acquisti.

Partendo dagli smartphone, vi segnaliamo lo sconto del 30% su OPPO Find X5, il modello "base" della lineup flagship di OPPO di quest'anno. Sempre nella stessa linea, poi, troverete OPPO Find X5 Pro scontato del 15% e OPPO Find X5 Lite con un ribasso del 10%.

Se state cercando uno smartphone meno costoso, invece, potrebbe interessarvi OPPO Reno8 Lite, in vendita a 339,99 Euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale. Per saperne di più sul telefono, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra prova di OPPO Reno8 Lite. Sempre in offerta, poi, trovate anche Reno8 (scontato di 50 Euro e disponibile a 549,99 Euro sullo store digitale dell'azienda) e Reno8 Pro (quest'ultimo venduto a 749,99 Euro, anziché 799,99).

Lato smartwatch, invece, troviamo OPPO Watch Free in offerta al prezzo di 61,99 Euro, con uno sconto del 22% rispetto al normale prezzo di vendita. Accanto allo smartwatch, inoltre, la compagnia ha messo in saldo anche OPPO Band nelle due versioni Style e Sport, disponibili rispettivamente a 45,99 e a 26,99 Euro.

Infine, per quanto riguarda gli auricolari, potrete acquistare in sconto OPPO Enco X e Enco X2, rispettivamente al prezzo di 92,99 e di 131,99 Euro (sempre con uno sconto del 22%). Inoltre, gli sconti si estendono anche alle cuffie OPPO Enco Air2 Pro, acquistabili a 61,99 Euro, anziché a 79,99 Euro.