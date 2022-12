OPPO Find N Flip, clamoroso: lo smartphone a conchiglia compare in un video

Quando, la scorsa settimana, vi abbiamo parlato dei piani di OPPO per il 2023, che dovrebbero passare per il lancio di Find X6 nella prima metà dell'anno e quello di Find N Fold per la metà successiva, non sembrava esserci alcuno spazio per il clamshell Find N Flip. Oggi, però, il pieghevole a conchiglia è comparso online con un clamoroso video.

Il video è stato postato su Twitter dall'utente Rodent950, che spiega che quello che viene ripreso è l'OPPO Find N Flip, smartphone a conchiglia del produttore cinese. Il device viene ormai rumoreggiato da molti mesi, e dovrebbe essere lanciato in parallelo ad OPPO Find N2 (o Find N Fold), nel corso del 2023. L'esistenza di un prototipo funzionante dello smartphone, però, sembra suggerire che l'annuncio del dispositivo potrebbe avvenire molto prima del previsto.

Come potete vedere dal video, lo smartphone è molto simile a Samsung Galaxy Z Flip 4, se non per una differenza sostanziale: OPPO Find N Flip avrà uno schermo quasi privo di piegatura centrale. Non solo: lo smartphone sarà anche molto più sottile e e leggero del clamshell Samsung, riducendo sia lo spessore che il peso rispetto al device concorrente.

In più, pare che Find N Flip avrà uno schermo esterno più grande rispetto allo smartphone a conchiglia del colosso coreano. In effetti, la questione dello schermo esterno del Galaxy Z Flip 4 è stata una delle più sentite (e criticate) da parte dei fan, tanto che proprio i primi rumor su Galaxy Z Flip 5 parlano di uno schermo più grande di quello del predecessore.

Infine, le immagini dell'esterno dello smartphone confermano la presenza di due grandi obiettivi da 50 MP per lo smartphone, che potrebbero avvicinare la fotocamera del pieghevole di OPPO a quella dei top di gamma dello stesso marchio.