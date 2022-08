OPPO Find N Fold e Flip: i due smartphone pieghevoli potrebbero arrivare in Europa

OPPO Find N è stato lanciato lo scorso dicembre e, nonostante una release limitata alla sola Cina, ha catalizzato l'attenzione di moltissimi appassionati in tutto il mondo. Ebbene, pare che quest'anno OPPO voglia fare sul serio con i device pieghevoli, lanciando non solo OPPO Find N2, ma anche OPPO Find N Flip.

Stando a quanto riporta il leaker Mukul Sharma, addirittura, i due smartphone si chiameranno rispettivamente OPPO Find N Fold e OPPO Find N Flip. A confermarlo sembra essere la stessa OPPO, che ha registrato il trademark dei due device in Europa. Ovviamente, la registrazione del marchio dei due smartphone nel Vecchio Continente suggerisce che, finalmente, i foldable del produttore cinese potrebbero debuttare anche in Europa.

In effetti, già diversi mesi fa si era parlato del possibile arrivo di due smartphone pieghevoli OPPO entro fine 2022, anche se quasi nessuno si sarebbe aspettato di vederli uscire dalla Cina. Probabilmente, però, la decisione del produttore dipende dall'enorme successo di pubblico in patria e dagli apprezzamenti pressoché unanimi della critica estera, come vi abbiamo già spiegato nel nostro speciale su OPPO Find N dello scorso anno.

Ovviamente, OPPO Find N Fold sarà il diretto successore di OPPO Find N, mentre OPPO Find N Flip sarà un dispositivo clamshell con chiusura verticale del tutto simile al Galaxy Z Flip di Samsung. In effetti, come già mostrano i nomi dei due device, è possibile che OPPO abbia in mente come proprio modello e principale competitor proprio Samsung.

Con ogni probabilità, infatti, il produttore cinese sarebbe intenzionato a rosicchiare porzioni di mercato di Samsung, convincendo gli utenti entry-level a passare ai propri pieghevoli, i quali, pur mantenendo un form factor simile alle controparti coreane e una scheda tecnica di tutto rispetto, dovrebbero avere un costo decisamente più contenuto.