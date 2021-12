OPPO Find N è 'il miglior smartphone pieghevole sul mercato', per il CEO di OnePlus

OPPO Find N è stato presentato durante lo scorso INNO Day di OPPO, tra il 14 e il 15 dicembre, e sembra aver attirato l'attenzione di molti utenti, nonostante la sua uscita sarà limitata al mercato cinese. OPPO stessa sembra essere molto fiduciosa nel proprio device, di cui sono comparsi la scorsa settimana degli ottimi benchmark su GeekBench.

Oggi, invece, è il fondatore di OnePlus Pete Lau a complimentarsi con OPPO Find N, arrivando a definirlo persino "il miglior smartphone foldable sul mercato". Lau avrebbe dedicato alcuni post entusiasti al device su Weibo, una piattaforma di microblogging cinese, dicendo in particolare: "OPPO Find N è il device flagship foldable che mi fa sentire più felice, eccitato e incapace di resistergli, nonostante i molti anni da cui lavoro in questo settore. Personalmente lo ritengo il miglior device pieghevole sul mercato al momento".

Lau ha anche spiegato che OPPO Find N ha avuto un ciclo vitale travagliato, con uno sviluppo durato ben quattro anni e segnato dagli scontri interni nel management dell'azienda, che sembrava in particolare non concordare sulle dimensioni che il telefono avrebbe dovuto avere. Addirittura, secondo Lau, un impiegato avrebbe minacciato le dimissioni proprio per via delle difficoltà incontrate nella realizzazione del device.

Lau ha anche detto di essersi concentrato sul rendere OPPO Find N lo smartphone pieghevole "perfetto": "Questo smartphone pieghevole di OPPO è il device a cui ho lavorato per anni, e ne sono molto soddisfatto. È un prodotto eccitante e inseparabile da me. È anche il più perfetto degli smartphone con schermo pieghevole, secondo la mia opinione. Nel processo di decisione delle dimensioni di OPPO Find N abbiamo incontrato molte resistenze, e abbiamo avuto anche delle discussioni interne. Alcuni partner, una volta, hanno persino cercato di allontanarsi dal progetto".

Insomma, pare che OPPO Fold abbia vissuto una storia travagliata ma a lieto fine: nonostante gli anni di sviluppo, infatti, il device è stato presentato pochi giorni fa, ed ha già raccolto diversi consensi in termini di pubblico. Non rimane che sperare in una release al di fuori della Cina per il device, in modo da poterlo provare con mano.