OPPO Find N si mostra con nuovi render e dettagli sulla fotocamera

Queste giornate di dicembre sono state importanti per i fan di OPPO che, in solo 72 ore, hanno prima letto dettagli sui benchmark del primo smartphone pieghevole, poi la conferma del nome OPPO Find N e, oggi, visto i render trapelati in rete assieme a dettagli sul comparto fotocamera.

A diffondere online le prime immagini del dispositivo è stato il famoso tipster Evan Blass, noto anche come evleaks. Come potete vedere sia dal render in copertina che da quello in calce alla notizia, OPPO Find N dovrebbe avere un modulo fotocamera rettangolare realizzato con la stessa tecnica vista sulla gamma OPPO Find X3, ovvero con un rilievo che emerge dolcemente dal pannello posteriore. Anteriormente, invece, si troverà un notch punch-hole centrale.

Venendo ai numeri veri e propri, secondo le indiscrezioni odierne almeno uno dei sensori sarà da 50 megapixel e prodotto da Sony – molto probabilmente si tratterà del Sony IMX 766 visto anche su OPPO Find X3 Pro -, mentre ad accompagnarlo dovrebbero esserci una lente ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Sulla carta, quindi, a oggi OPPO Find N dovrebbe offrire risoluzioni superiori al comparto visto sul modello rivale Samsung Galaxy Z Fold 3.

L’esperienza pluriennale della casa sudcoreana, però, non va affatto sottovalutata: ricordiamo, difatti, che Galaxy Z Fold 3 è stato premiato da DxOMark per la qualità del comparto fotocamera, tanto da collocarsi con 124 punti alla pari con OnePlus 9 Pro e appena sopra a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. L’esordio di OPPO nel segmento foldable sarà quindi un segnale certamente importante per l’intero mercato, ma anche “soltanto” la rampa di lancio per l’azienda cinese.

Nel frattempo il pubblico attende l’annuncio del primo chip proprietario della stessa società, il quale giungerà durante l’INNO Day 2021.