Oppo Find N protagonista del Google I/O: in arrivo Android 13 Beta

OPPO annuncia oggi che OPPO Find N, il suo primo smartphone flagship pieghevole, è stato presentato nel corso del Developer Keynote della sessione odierna di Google I/O.

OPPO Find N, che ha ricevuto ampi riconoscimenti per la sua qualità costruttiva di alto livello e per il suo nuovo approccio all’esperienza degli smartphone pieghevoli, continua a essere protagonista del dialogo sullo sviluppo di nuovi form factor per gli smartphone.

Inoltre, OPPO Find N, insieme al flagship Find X5 Pro, è tra i primi smartphone a livello mondiale a ricevere il nuovo aggiornamento Android 13 Beta 1 di Google. Un’anteprima per sviluppatori della versione beta di Android 13, basata sul sistema operativo ColorOS di OPPO, è già disponibile per il download per gli utenti di Find N in Cina.

”Per OPPO, l’innovazione non consiste solo nell’implementazione di tecnologie all’avanguardia, ma anche nell’identificare i problemi vigenti e progettare soluzioni innovative per agevolare l’esperienza d’uso degli utenti”, ha dichiarato Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO. ”OPPO Find N rappresenta una pietra miliare nell’innovativa roadmap di OPPO per supportare gli utenti attraverso il progresso tecnologico. Lavorando insieme a Google, siamo orgogliosi di offrire questa combinazione di hardware all’avanguardia ed esperienza software senza rivali al mercato degli smartphone caratterizzati da form factor innovativi, ormai in forte crescita.”

La versione beta di Android 13 su OPPO Find N include una serie di nuove funzionalità costruite ad hoc per il suo ampio display volte a migliorare ulteriormente l’esperienza del multitasking e l’esperienza visiva complessiva.

Inoltre, successivamente al secondo giorno della conferenza annuale Google I/O, OPPO e gli ingegneri di Google ospiteranno una sessione Instagram Live durante la quale offriranno un approfondimento sul futuro dei nuovi form factor degli smartphone e su come l’hardware e il software possano lavorare congiuntamente per migliorare l’esperienza l’utente. La diretta vedrà la partecipazione di Jason Cornwell, Director of UX on Android di Google, Gary Chen, Head of OPPO Software Product e Wenxi Li, OPPO Senior UX Designer.

Per seguire la diretta, che si terrà il 12 maggio alle ore 18:00 PST, basterà sintonizzarsi sull’account Instagram ufficiale di Android a questo link .