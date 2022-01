OPPO Find N è un grande successo in Cina: la domanda eccede le scorte disponibili

Lo smartwatch pieghevole OPPO Find N è sul mercato dal 15 dicembre 2021 e da allora ha senza ombra di dubbio attratto il pubblico per il suo distacco dal resto dei foldable “a libro” con un form factor più compatto, tanto da avere generato una quantità di ordini tale da causare in pochissimo tempo seri problemi di fornitura.

A rivelare questa evenienza è stato il presidente di OPPO China, Liu Bobbee, il quale ha spiegato come la compattezza, la piega interna quasi invisibile in corrispondenza alla cerniera e il prezzo domestico di circa 1.200-1.400 Dollari al cambio attuale abbiano attratto oltre un milione di persone inseritesi nella lista di attesa.

Sia ben chiaro che l’iscrizione alle “newsletter” relative al rilascio di nuovi lotti di OPPO Find N non corrisponde con assoluta certezza a un futuro acquisto. Si tratta, insomma, di una semplice manifestazione di interesse agli occhi del produttore stesso, che dovrà dunque soddisfare una domanda potenziale pari alla quantità di utenti registrati alle e-mail sulle scorte disponibili, già scarse alla luce della carenza di componenti su scala globale.

Noi utenti occidentali possiamo ritenerci fortunati in quanto OPPO Find N non è disponibile in Europa; ciononostante, questa notizia condivisa da MyDrivers resta un segnale chiaro dell’importanza di OPPO sul mercato cinese e del continuo impatto della mancanza di chip e altri pezzi essenziali per la produzione degli smartphone.

Una settimana fa abbiamo discusso, invece, della possibile implementazione della NPU MariSilicon X su OPPO Find X5 e X5 Pro, i due prossimi smartphone top di gamma della società cinese.