OPPO Find N è il nome ufficiale del nuovo foldable rivale di Z Fold3!

Giusto ieri in rete sono trapelati i benchmark dello smartphone pieghevole firmato OPPO, indicando a un arrivo imminente sul mercato. Ebbene, la società cinese oggi ha ufficializzato sia il nome che il design e la data di approdo sul mercato: si parla di OPPO Find N, foldable che verrà presentato durante l’INNO Day 2021.

L’azienda di Shenzhen ha voluto anche pubblicare in rete, tramite il social network cinese Weibo, un video teaser che mostra Find N piegarsi verso l’interno con lo stesso design del rivale Galaxy Z Fold 3 di casa Samsung. Tuttavia, sarà più piccolo rispetto alla controparte sudcoreana e pure più compatto in confronto a iPhone 13 Pro Max e Huawei Mate X2.

Il teaser apparso su Weibo non entra nei dettagli delle specifiche tecniche, ma dal filmato si nota il notch che ospita anteriormente la fotocamera per i selfie e un comparto fotocamera posteriore ben distinto. Si vocifera, poi, la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888 o 888+, mentre il display dovrebbe essere un pannello OLED LTPO da 120Hz di frequenza di aggiornamento. Tutto ciò verrà confermato però in data 15 dicembre, nel corso dell’annuale evento INNO Day proposto da OPPO. In tale contesto verrà chiarito ogni dettaglio anche riguardo l’eventuale disponibilità in Occidente.



Per ora dobbiamo limitarci alle dichiarazioni ufficiali della società: "Con il Find N, abbiamo risolto i principali punti dolenti dei precedenti smartphone pieghevoli, come la piega del display e la durata complessiva del dispositivo, ideando design di cerniera e display fra i migliori disponibili oggi. L’obiettivo è continuare a spingere in avanti la tecnologia foldable e l'esperienza dello schermo pieghevole".

Ricordiamo che durante la medesima occasione verrà mostrata anche la nuova fotocamera retrattile sviluppata da OPPO.