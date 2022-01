OPPO Find N viene "torturato" in un test di durabilità: come se la cava?

OPPO Find N è stato annunciato il 15 dicembre scorso, in occasione dell'INNO day di OPPO, ed è stato rilasciato in Cina poco prima della fine del 2021. Lo smartphone ha delle caratteristiche strutturali e di design diverse dagli altri device foldable, dunque in molti si sono chiesti quale sia la durabilità di OPPO Find N in condizioni di sforzo.

OPPO Find N è uno smartphone particolare fin dal form factor, poiché la sua cerniera "Flexion" con forma waterdrop è stata apprezzata da molte delle testate che hanno potuto provare in anteprima lo smartphone: anche noi di Everyeye, nel nostro speciale dedicato a OPPO Find N, abbiamo spiegato che la cerniera dovrebbe ridurre le infiltrazioni di polvere e al contempo migliorare l'estetica del device.

Lo YouTuber JerryRigEverything, tuttavia, ha voluto verificare la durabilità dello smartphone sottoponendo OPPO Find N al suo tradizionale "stress test", riportandone i risultati nel video che trovate in cima a questa notizia. JerryRigEverything spiega anzitutto che il device viene venduto con una protezione già applicata allo schermo esterno, mentre il vetro al di sotto di quest'ultima è un Gorilla Glass Victus, che resiste ai materiali dei primi cinque livelli della scala di Mohs, facendo registrare lievi graffi solo al livello 6 e solchi profondi al livello 7.

Per quanto riguarda lo schermo interno, invece, la resistenza ai graffi è decisamente minore. Normalmente, infatti, gli schermi interni dei device foldable sono piuttosto fragili, o comunque sono più delicati di quelli dei dispositivi non pieghevoli. Anche OPPO Find N ha uno schermo interno fragile, sul quale i primi solchi risultano visibili già al secondo livello della scala di Mohs.

L'esterno di OPPO Find N è fatto di metallo, come anche i pulsanti del volume e quello di accensione. Integrato su quest'ultimo troviamo un sensore per le impronte digitali, che però non sembra risentire troppo dei graffi. il pannello posteriore e quello fotografico sono molto resistenti, tanto che tutti i graffi sul vetro possono essere facilmente rimossi e nemmeno una lametta riesce a danneggiare la fotocamera.

OPPO Find N se l'è cavata anche nel "dust test" di JerryRigEverything, che ha verificato che la cerniera di OPPO non permette l'ingresso di alcuni materiale esterno al di sotto dello schermo principale del device, a differenza di quanto accade con diversi altri smartphone pieghevoli.

Infine, il telefono è sopravvissuto al test di piegatura, mostrando come la struttura esterna e la cerniera di piegamento sono sufficientemente resistenti e flessibili sia con il telefono chiuso che con lo schermo completamente aperto. Insomma, OPPO Find N sembra essere estremamente resistente, soprattutto per gli standard di un telefono pieghevole.