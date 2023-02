OPPO Find N2 Flip, confermato il supporto esteso: sarà aggiornato fino al 2027!

Ormai è ufficiale: OPPO Find N2 Flip arriva anche in Italia. Con l'imminente lancio italiano del foldable di casa OPPO, qualcuno potrebbe domandarsi, prima di procedere all'acquisto, quanto durerà il supporto software per lo smartphone previsto dal colosso cinese. Fortunatamente, pare che Find N2 Flip sarà un device estremamente longevo.

Nelle scorse ore, infatti, OPPO ha promesso che supporterà Find N2 Flip per quattro anni con aggiornamenti software. In altre parole, il foldable sarà rilasciato con ColorOS 13 basato su Android 13 e riceverà gli aggiornamenti software ad Android 14, 15, 16 e 17. Inoltre, sempre OPPO ha confermato che lo smartphone riceverà patch di sicurezza per cinque anni, dunque fino al 2028.

La promessa di OPPO mette Find N2 Flip in linea con i Galaxy Z Fold e Z Flip di Samsung: anche il produttore coreano, infatti, ha promesso, al lancio di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, che avrebbe supportato per quattro anni i due pieghevoli con aggiornamenti software e per un anno aggiuntivo con patch di sicurezza.

Inoltre, negli scorsi giorni anche OnePlus ha esteso il supporto software di OnePlus 11 fino al 2027, un vero e proprio record per l'azienda. Considerato che da più di un anno OPPO e OnePlus fanno parte dello stesso conglomerato, la cinese BBK Electronics (che comprende anche Realme e Vivo), pare che si stia verificando un incremento dei tempi medi di supporto software per molti smartphone cinesi, che potrebbe allungare nettamente la vita dei device, specie nel caso dei prodotti di fascia alta.

D'altro canto, di norma uno smartphone dura anche più di quattro anni, specie se viene usato con cura. Nonostante ciò, svariati produttori, specie tra quelli con sede in Cina, offrono ancora un supporto software standard con tre soli anni di aggiornamenti software e tre o quattro di patch di sicurezza. Spostandosi su quattro anni di aggiornamenti e sui cinque di patch, OPPO e OnePlus potrebbero fornire un esempio virtuoso alle altre compagnie cinesi, allungando il ciclo vitale dei propri smartphone.