OPPO Find N2 Flip, sul display esterno sbarca il widget di Spotify

Mentre la partnership tra Oppo e Qeeboo è arrivata al Salone del Mobile con la nuova capsule collection per OPPO Find N2 Flip, il pieghevole a conchiglia abbraccia una novità non di poco conto per gli appassionati di musica.

Sull'ampio e brillante display esterno di N2 Flip, infatti, è arrivato ufficialmente il widget di Spotify, che abilita un nuovo modo di interagire con lo schermo e con la propria libreria musicale anche al volo e con lo smartphone chiuso. Il widget è stato sviluppato congiuntamente da OPPO e da Spotify, una collaborazione che ha dato vita a una feature gratuita a totale beneficio degli utenti che hanno già dato fiducia al piccolo pieghevole colorato di OPPO.

Peter Dohyung Lee, responsabile linea prodotti flagship di OPPO, ha dichiarato che " Lavorare direttamente con Spotify è il tipo di collaborazione tra sviluppatori che permette agli utenti di trarre il massimo dal design pocket-friendly di Find N2 Flip, dal display migliore della categoria e dalle opzioni di personalizzazione. Non vediamo l'ora di aggiornare altre app tra le più amate nel corso dell'anno ".

Ci aspettano tante novità nel corso del 2023, quindi, ma insieme a Spotify su OPPO Find N2 Flip è arrivata anche la funzionalità text-to-speech avanzata che consente di interagire in maniera ancora più rapida tramite il display esterno con tutte le app che lo consentono, tra cui WhatsApp, Messenger, Messages by Google, Telegram e LINE. Quest'ultima feature verrà distribuita automaticamente dopo metà aprile, mentre il widget Spotify potrà essere attivato direttamente sull'app, alla voce "Pocket Player".

Se volete scoprire qualcosa in più sul piccolo pieghevole, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Find N2 Flip.