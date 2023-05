Oppo Find N2 Flip immortalerà il Roland Garros 2023: appuntamento a Parigi

A pochi giorni dall’annuncio della partnership tra Oppo ed AC Milan, Oppo ha annunciato che in vista dell'importante evento di tennis su terra battuta del Roland Garros 2023 che si terrà dal 22 Maggio all'11 Giugno a Parigi, la società catturerà i momenti più emozionanti con la sua tecnologia d'imaging.

Durante il torneo Oppo ospiterà la RG x Oppo Photo Gallery che metterà in mostra i momenti più emozionanti catturati dallo smartphone Oppo Find N2 Flip presentato di recente. Con lo “Shot of the Day”, l’azienda asiatica condividerà ogni giorno il miglior scatto o video tramite le piattaforme digitali del Roland-Garros.

La collaborazione tra Oppo e Roland-Garros si basa su valori condivisi che - come spiegato dalla stessa azienda - ha dato vita ad una potente connessione tra tecnologia e sport.

“OPPO lavorerà a stretto contatto con Roland-Garros per portare più passione e ispirazione attraverso i suoi dispositivi e le sue tecnologie leader a livello mondiale, consentendo ai fan di tutto il mondo di divertirsi e partecipare al meglio al torneo di quest’anno” spiega l’azienda.

Di recente è stato anche annunciato che Oppo Find N2 Flip sarà uno dei primi smartphone a ricevere Android 14 Beta 1, attraverso il programma di test di cui abbiamo parlato nella news dedicata.