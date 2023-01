OPPO Find N2 Flip, leakati i materiali promozionali europei: lancio al MWC?

Il lancio di OPPO Find N2 e Find N2 Flip in Cina risale ormai allo scorso mese, ma la compagnia di Dongguan ha già confermato che OPPO Find N2 Flip arriverà anche in Europa. Stando agli ultimi leak, lo smartphone potrebbe essere lanciato molto presto, nel corso del Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

Il noto leaker SnoopyTech ha pubblicato una serie di immagini su Twitter che sembrano fare parte dei materiali promozionali di OPPO Find N2 Flip in versione globale, i quali ci confermano, da una parte, che il lancio europeo dello smartphone è ormai imminente, e dall'altra che esso manterrà grossomodo le stesse caratteristiche tecniche della controparte cinese.

Le immagini spiegano che le dimensioni dello smartphone da aperto sono di 166,2 x 75,2 x 7,45 millimetri, mentre il peso del device è di 191 grammi, identico a quello della variante cinese. Sempre come la versione destinata alla Cina, OPPO Find N2 Flip global avrà uno schermo da 6,8" da aperto: si tratterà di un pannello AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Lo schermo esterno, di forma rettangolare, sarà un display OLED HD+ da 3,26" con refresh rate a 60 Hz.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del device, invece, è stato confermato il chipset MediaTek Dimensity 9000+ già utilizzato nella variante cinese (e raramente arrivato in Europa), insieme a 8 GB di RAM e ad uno storage da 256 GB. Lo smartphone si baserà su Android 13 e avrà una protezione IPX4 contro l'acqua. Inoltre, OPPO Find N2 Flip sarà lanciato nelle due colorazioni Astral Black e Moonlit Purple.

Concludendo con le fotocamere, OPPO Find N2 Flip avrà due lenti targate Hasselblad, esattamente come OPPO Find N2 e OnePlus 11. Esse saranno una fotocamera principale da 50 MP e un ultra-grandangolo da 8 MP, a cui si aggiungerà una fotocamera frontale da 32 MP. La lente principale, inoltre, potrà registrare video in 4K e garantirà delle funzioni appositamente pensate per la fotografia notturna.