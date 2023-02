Oppo Find N2 Flip, prezzi e promozioni di lancio in Italia

Oppo annuncia oggi l’arrivo in Italia di FInd N2 Flip, l'atteso pieghevole che vuole riscrivere le regole del mercato di riferimento, e contestualmente al reveal il produttore ha anche svelato il prezzo e le promozioni di lancio che saranno proposte.

Oppo Find N2 Flip sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo di 1.199,99 Euro.

Su Oppo Store sarà possibile accedere a diverse offerte. Durante le prime 72 ore dal lancio, ovvero dalle ore 16 del 15 Febbraio alle ore 16 del 18 Febbraio 2023, sarà possibile preordinare Oppo Find N2 Flip in bundle con cover, 100 Euro di sconto immediato alla cassa ed una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura danni accidentali dallo schermo.

Sempre su Oppo store, dal 18 al 27 Febbraio 2023 sarà possibile effettuare il preordine in bundle con cover, 100 Euro di sconto su un secondo prodotto acquistato su Oppo Store ed una garanzia convenzionale aggiuntivo per copertura danni accidentali allo schermo.

Promozioni in arrivo anche su Amazon. Dal 15 al 27 Febbraio 2023, Oppo Find N2 Flip sarà disponibile in preordine in bundle con cover, 100 Euro di sconto spendibile su un qualsiasi altro acquisto su Amazon, ed una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Dal 15 al 27 Febbraio solo da Mediaworld ed Unieuro, lo smartphone pieghevole sarà disponibile in preorder in bundle con cover, gift card da 50 Euro spendibile presso qualsiasi punto vendita dei due rivenditori e la stessa garanzia che copre i danni accidentali allo schermo.

Dal 28 Febbraio al 16 Aprile 2023 su sarà attiva la promozione che permette di acquistare lo smartphone in bundle con una cover ed una garanzia convenzionale aggiuntiva per la copertura danni accidentali allo schermo.