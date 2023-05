Oppo Find N2 Flip sarà uno dei primi smartphone a ricevere Android 14 Beta 1

Oppo ha comunicato che il suo smartphone pieghevole a conchiglia Oppo FInd N2 Flip sarà uno dei primi dispositivi a ricevere il nuovo aggiornamento Google Android 14 Beta 1.

Gli utenti avranno la possibilità di provare la versione per sviluppatori di ColorOS sviluppata basandosi sulla prima beta di Android 14.

Android 14 Beta 1 sarà disponibile per Oppo Find N2 Flip con tutte le novità del caso ed i miglioramenti in termini di produttività, prestazioni, privacy e sicurezza, oltre che di personalizzazione per gli utenti. Garantite interfacce utente più intuitive, ma anche un rafforzamento della privacy con un nuovo sistema che consente alle app di limitare la visibilità di determinate schermate.

“OPPO Find N2 Flip fissa un nuovo standard per i nuovi smartphone flip. Per creare OPPO Find N2 Flip abbiamo unito ingegneria, innovazione leader del settore ad un design intuitivo”, ha dichiarato Peter Dohyung Lee, head of the flagship product line di OPPO. “In collaborazione con Google, OPPO ha recentemente introdotto la funzione Speech-to-Text nel display esterno interattivo di OPPO Find N2 Flip. Inoltre, con Android 14, continueremo a portare gli smartphone foldable a nuovi livelli, combinando hardware all’avanguardia con un software senza eguali”.

Il download di Android 14 Beta 1 può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo, mentre nel corso dell’anno tutti gli utenti potranno godere della versione pubblica.