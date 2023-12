Oppo Find N2 Flip in sconto su Amazon: super offerta di Natale

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante su OPPO Find N2 Flip, lo smartphone pieghevole della società asiatica dotato di display interno da 6,8 pollici ed esterno da 3,26 pollici AMOLED a 120Hz. Nella confezione è presente anche il supporto per auto targato Oppo.

I dettagli della configurazione in offerta sono i seguenti:

OPPO Find N2 Flip Smartphone 5G, AI Doppia fotocamera 50+8MP, Selfie 32MP, Display 6.8/3.26”120HZ AMOLED, 4300mAh, RAM 8GB (fino 16GB),ROM 256GB, +Supporto Auto [Versione Italia], Astral Black: 999,99 Euro (1199,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 11 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Lo sconto è davvero molto interessante, e dati alla mano (come certificato da Keepa), si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto, con lo stesso bundle, su Amazon.

Ricordiamo che per gli ordini effettuati entro il 31 Dicembre 2023, è possibile chiedere il reso fino al 31 Gennaio 2024.

Per tutte le informazioni, su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OPPO Find N2 Flip a cura di Alessio Ferraiuolo.