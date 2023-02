OPPO Find N2 Flip diventa lo smartphone ufficiale della Champions League

In attesa dell’arrivo in Europa di Oppo Find N2 Flip, Oppo ha annunciato che il nuovo flagship sarà lo smartphone ufficiale della Champions League che tornerà in scena domani.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro nuovo Find N2 Flip nei mercati globali”, dichiara William Liu, President of Global Marketing di OPPO. “Grazie al rivoluzionario display esterno interattivo, l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge, la batteria di lunga durata e le elevate performance in ambito fotografico, OPPO Find N2 Flip, smartphone ufficiale della UEFA Champions League, è il dispositivo perfetto per i tifosi che desiderano immortalare e rivivere i momenti migliori delle loro partite preferite.”

Oppo Find N2 Flip sarà usato anche dai fotografi ufficiale della UEFA Champions League per catturare le azioni migliori da bordo campo e le fotografie migliori saranno condivise nella OPPO Gallery sul sito della UEFA Champions League e nella landing page di Oppo.

Il produttore ha anche comunicato che Oppo Find sarà esposto presso lo stand OPPO in occasione della finale della Champions League di Istanbul, in Turchia, per metterlo in mostra al maggior numero di tifosi.

Secondo le prime indicazioni, il Find N2 Flip includerà la Flexion Hinge di nuova generazione che sarà più sottile, piccola e resistente rispetto al predecessore, e sarà dotato anche di uno schermo verticale frontale più ampio, con batteria più grande, sistema di fotocamere firmate Hasselblad, chipset MediaTek Dimensity 9000+ e resistenza TÜV Rheinland.