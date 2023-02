OPPO Find N2 Flip, trapela anche il prezzo europeo: costerà più del Galaxy Z Flip 4?

Dopo il leak dei materiali promozionali di OPPO Find N2 Flip, è ormai pressoché certo che lo smartphone verrà lanciato nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. Ebbene, pare ora che anche il prezzo europeo di OPPO Find N2 Flip sia stato leakato, e potrebbe essere più alto del previsto.

Stando a quanto riporta GizmoChina, OPPO Find N2 Flip costerà tra i 1.100 e i 1.200 Euro sui principali mercati europei, incluso quello italiano. Con un prezzo simile, il Find N2 Flip si collocherà sulla stessa fascia di prezzo del Galaxy Z Flip 4 di Samsung, lanciato lo scorso agosto con un MSRP di 1.199 Euro, ma che oggi si può facilmente trovare in rete a cifre che oscillano intorno ai 900-950 Euro.

Secondo il leak, l'unica versione dello smartphone lanciata in Europa sarà quella con 8 GB di RAM, 256 GB di storage e un SoC Dimensity 9000+ di MediaTek. In termini di colorazioni, poi, OPPO Find N2 Flip sarà messo in vendita nel Vecchio Continente nelle due tinte Astral Black (nero) e Moonlit Pink (rosa chiaro). La variante dorata, invece, resterà un'esclusiva cinese.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del device, OPPO Find N2 Flip avrà uno schermo AMOLED da 6,8" con risoluzione FHD+ e refresh rate fisso a 120 Hz. Lo schermo esterno, invece, sarà un pannello AMOLED da 3,26", dunque molto più grande rispetto a quello dello Z Flip 4 di Samsung. Sotto allo schermo, interno, poi, troveremo uno scanner per le impronte digitali.

Sotto la scocca del device, oltre al già citato chipset MediaTek Dimensity 9000+, abbiamo una RAM LPDDR5 da 8 GB e uno storage UFS 3.1 da 256 GB, insieme ad una buona batteria da 4.3000 mAh con fast charging a 44 W. Infine, lato fotocamere lo smartphone è dotato di una lente principale Sony IMX890 da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una selfie-camera Sony IMX709 da 32 MP.