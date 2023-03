OPPO Find N2 Flip, variante 'business' annunciata in Cina: arriverà in Europa?

Con l'uscita italiana di OPPO Find N2 Flip, un nuovo competitor si è imposto nel mercato nostrano degli smartphone pieghevoli. Intanto, però, pare che OPPO stia rafforzando la sua strategia commerciale anche all'estero, con una nuova variante di Find N2 Flip annunciata per il mercato cinese.

Nelle scorse ore, infatti, OPPO ha presentato una variante con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria del suo ultimo smartphone clamshell per il mercato cinese. Si tratta di una versione "premium" del device, che è stato originariamente lanciato solo nei due tagli da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La stessa OPPO ha spiegato che il prodotto è pensato per i consumatori che necessitano di una potenza e una memoria maggiori per il proprio smartphone, facendo chiaramente riferimento al segmento business del mercato telefonico asiatico. Questa strategia dimostra sicuramente che OPPO Find N2 Flip è un successo in termini di vendite in Cina, ma la dice anche molto lunga sullo stato di un altro device della compagnia.

Pare infatti che OPPO Find N2, il foldable "a portafoglio" di OPPO, non se la passi molto bene in termini di vendite. Proprio quest'ultimo device, pensato per contendere il segmento business al Galaxy Z Fold di Samsung, è rimasto dapprima confinato alla sola Cina (segnala della scarsa fiducia di OPPO in un suo successo internazionale), e ora subisce la concorrenza tutta interna del Find N2 Flip nel segmento di mercato in cui dovrebbe regnare incontrastato.

Difficile dire, a questo punto, se OPPO continuerà a produrre smartphone "a portafoglio" o se si focalizzerà sui ben più redditizi clamshell, settore nel quale non soffre peraltro la concorrenza di player come Xiaomi, Vivo e Honor. In ogni caso, insieme al supporto esteso per OPPO Find N2 Flip, l'arrivo di una variante business dello smartphone compatto ci fa ben sperare circa la continuazione della linea di device "a conchiglia" del produttore cinese.

Infine, vale la pena considerare che il "nuovo" Find N2 Flip costerà poco più delle due varianti già sul mercato, almeno in Cina: dai 5.999 Yuan (820 Euro) del modello 8/256 GB, infatti, si passa ai 6.999 Yuan (954 Euro) della variante 16/512 GB: circa 130 Euro per un raddoppio di storage e RAM, dunque. Resta solo da capire se il device arriverà mai in Europa.