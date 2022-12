OPPO Find N2 Fold e Flip sono ufficiali, ma solo uno arriverà in Europa

L'OPPO Inno Day 2022 è iniziato, e ha portato con sé una pletora di nuovi dispositivi. Accanto alla NPU MariSilicon Y e agli occhiali smart OPPO Air Glass 2, tra gli annunci della due giorni targata OPPO ci sono infatti anche i pieghevoli OPPO Find N2 Fold e Flip, che dovrebbero essere svelati domani, giovedì 15 dicembre.

Già alla fine del keynote della prima giornata dell'Inno Day, però, OPPO ha confermato i due smartphone, mostrando una loro immagine in alta risoluzione, che trovate in calce a questa notizia. Come chiaramente spiegato dai leak delle scorse settimane, Find N2 Fold sarà il diretto successore di OPPO Find N ed avrà un design "a portafoglio", mentre OPPO Find N2 sarà un clamshell, ossia un dispositivo "a conchiglia", sulla falsariga del Galaxy Z Flip 4 di Samsung.

L'immagine non ci dà troppe informazioni sui due smartphone, limitandosi a confermare che OPPO Find N2 Fold manterrà il form factor squadrato del predecessore, particolarmente apprezzato dalla critica, e che OPPO Find N2 Flip avrà un generoso display esterno, molto più grande di quello del rivale coreano. Inoltre, Find N2 Flip avrà due sole fotocamere, e non tre.

Sfortunatamente, solo OPPO Find N2 Flip arriverà in occidente, mentre Find N2 Fold rimarrà relegato al mercato cinese, come già avvenuto per il predecessore: una scelta decisamente controversa, che OPPO ha imputato a problemi di compatibilità di app e software, che per uno smartphone "a portafoglio" devono essere in grado di aggiustarsi dinamicamente alle dimensioni dello schermo.

Il lato positivo della notizia è che almeno uno dei due device pieghevoli di OPPO farà il suo debutto in Europa, segnando una prima volta assoluta per i foldable del colosso cinese. Per il momento, purtroppo, non ci sono notizie certe né sulla scheda tecnica né sul prezzo di Find N2 Flip: sicuramente, però, nelle prossime ore OPPO solleverà il velo sul suo nuovo dispositivo.