Oppo Find N3 Flip, quanto costerà il nuovo pieghevole in Italia?

Sono passati poco meno di due mesi dal lancio cinese di Oppo Find N3 Flip, la più recente evoluzione di foldable "a conchiglia" della casa asiatica dopo l'entusiasmante successo del suo predecessore Oppo Find N2 Flip.

Nel frattempo, il nuovo smartphone pieghevole di Oppo ha iniziato ad affacciarsi sul mercato. Dopo l'arrivo sugli scaffali cinesi, infatti, il piccolo N3 Flip è pronto a invadere anche il mercato indiano, dove sarà disponibile a partire dal 22 ottobre prima del vero e proprio lancio su scala globale.

L'aspetto più interessante riguarda chiaramente i prezzi. Se in Cina il modello è stato lanciato a 6.799 Yuan, poco più di 900 dollari, per il taglio da 12/256GB, in India all'apertura degli ordini si potrà acquistare a 94.999 rupie, circa 1.150 dollari. Insomma, un leggero aumento di prezzo che potrebbe suggerire in un certo senso anche il trattamento che gli verrà riservato nel resto del mondo.

Non è da escludere affatto, infatti, che anche dalle nostre parti il device subirà un aumento di presso, tenendo in considerazione spese di trasporto e di importazione che inevitabilmente andranno a gravare sul prezzo di cartellino.

Per riferimento, ricordiamo che Oppo Find N2 Flip è stato lanciato a un prezzo di partenza di 1.199 euro, comunque in linea con quanto proposto dai diretti competitor sul mercato italiano. A questo proposito, è molto interessante il recente rumor sul possibile lancio di un Galaxy Z Flip FE, che potrebbe essere di fatto il primo pieghevole economico di Samsung.