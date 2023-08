OPPO Find N3 Flip esiste! Svelate immagini ufficiali e data di lancio

Secondo i leak, OPPO Find N3 Flip sarebbe stato lanciato alla fine del mese di agosto. Sembra che gli insider avessero ragione: nelle scorse ore, infatti, OPPO ha confermato l'esistenza di Find N3 Flip, la cui release dovrebbe essere fissata per il 29 agosto, almeno sul mercato cinese.

Inoltre, OPPO ha diffuso alcuni poster promozionali del suo nuovo smartphone clamshell, che confermano il design di OPPO Find N3 Flip. Quest'ultimo, dunque, sarà dotato di un grande schermo sul pannello frontale, che supererà i 3" di diagonale (esattamente come quelli di OPPO Find N2 Flip), nonché di un vistoso sistema triple-camera targato Hasselblad e di forma rotonda.

Ciò significa anche che OPPO Find N3 Flip sarà il primo clamshell con tre fotocamere al mondo, superando in tal senso sia le proposte di Samsung che quelle di Huawei e Motorola. Secondo i leak, le tre lenti saranno rispettivamente un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX581 da 48 MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del device, Find N3 Flip avrà un Dimensity 9200 di MediaTek come proprio chipset, insieme a 12 GB di RAM e al sistema operativo Android 13. Lo storage invece sarà da 256 o da 512 GB, a seconda del modello prescelto da ogni utenti.

Insieme a Find N3 Flip, è estremamente probabile che il 29 agosto arrivi anche OPPO Find N3: la linea Find N3 di OPPO, infatti, dovrebbe essere lanciata durante un unico evento sul mercato cinese. Nel mese di settembre, forse con un lancio in contemporanea globale, arriverà invece OnePlus Fold, mentre in Europa Find N3 Flip dovrebbe ricevere una release solo all'inizio del 2024. Non si sa ancora nulla, invece, su un possibile rilascio di OPPO Find N3 in occidente.

Infine, anche OPPO Watch 4 sarà lanciato il 29 agosto. Come Find N3 Flip, anche OPPO Watch 4 è stato svelato con una serie di immagini promozionali, che trovate in calce a questa notizia.