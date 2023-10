OPPO Find N3 Flip, modello Global in arrivo: c'è la data di lancio, ma non in Europa

Dopo i primi benchmark della versione Global di OPPO Find N3 Flip, ora arriva l'annuncio ufficiale: OPPO Find N3 Flip arriva anche nel resto del mondo! L'evento di lancio del nuovo clamshell cinese è stato già fissato da OPPO, ed è dietro l'angolo: possibile che durante la conferenza vengano presentati anche OPPO Find N3 e OnePlus Fold?

L'evento di lancio di OPPO Find N3 Flip si terrà il 12 ottobre alle 15:30 italiane e sarà trasmesso in diretta su YouTube. Per il momento, l'evento è destinato al mercato indiano, ma possiamo aspettarci che anche la versione europea del clamshell di OPPO non sia troppo lontana: d'altro canto, la release globale di OPPO Find N3 Flip è stata confermata dal produttore cinese già ad agosto, in occasione del lancio cinese dello smartphone.

In ogni caso, la versione Global di OPPO Find N3 Flip sarà pressoché identica a quella cinese: lo smartphone è il primo device "a conchiglia" con tre fotocamere posteriori, tra cui abbiamo un sensore primario da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 32 MP e una lente ultra-grandangolare da 48 MP. La selfie-camera del device, invece, è da 32 MP. Lato display, Find N3 Flip è dotato di uno schermo interno da 6,8" con risoluzione FullHD+ e tecnologia LTPO fino 120 Hz: a quest'ultimo si aggiunge un display esterno da 3,26" con risoluzione da 720 x 382 pixel.

Sotto la scocca del device, invece, troveremo un chipset MediaTek Dimensity 9200 e 12 GB di RAM, insieme ad uno storage da 256 GB o da 512 GB. Il software del device sarà Android 13 con ColorOS 13.2, mentre la sua batteria sarà pari a 4.300 mAh con la ricarica cablata a 44 W.

Nella stessa cornice, comunque, OPPO potrebbe svelare la versione Global di OPPO Find N3, che non dovrebbe essere altro che un rebranding di OnePlus Open. A quanto pare, dunque, quest'ultimo sarà riservato al mercato cinese, mentre il primo arriverà anche in India ed Europa (al contrario di quanto ipotizzato dai leaker, secondo cui il device targato OnePlus sarebbe uscito nel Vecchio Mondo e quello di OPPO sarebbe rimasto relegato in Cina).

GizmoChina, infatti, riporta il primo benchmark della versione Global di OPPO Find N3, che ci spiega che lo smartphone ha un processore octa-core con un Core a 3,19 GHz, quattro Core a 2,80 GHz e tre Core 2,20 GHz, insieme ad una GPU Adreno 740: con ogni probabilità, si tratterà di uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. Lo smartphone vanta inoltre 16 GB di RAM e il sistema operativo Android 13.

A differenza di OPPO Find N3 Flip, il modello Fold non è ancora stato annunciato nemmeno in Cina, perciò potrebbe godere di una release contemporanea in tutto il mondo. Secondo i leaker, Find N3 Fold avrà uno schermo interno da 7,82" con risoluzione pari a 2.268 x 2.440 pixel, mentre lo schermo esterno sarà da 6,31": entrambi saranno dei pannelli AMOLED con refresh rate variabile fino a 120 Hz.