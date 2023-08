OPPO Find N3 Flip non ha più segreti: scheda tecnica online a poche ore dal lancio

Il lancio di OPPO Find N3 Flip è ormai vicinissimo: la presentazione dello smartphone pieghevole per il mercato cinese si terrà infatti martedì 29 agosto, mentre nello stesso frangente verranno annunciati anche OPPO Find N3 e OPPO Watch 4. L'attesa è ormai agli sgoccioli, ma i leak hanno già svelato quasi tutte le specifiche dello smartphone.

Il design di OPPO Find N3 Flip sarà molto diverso da quello di OPPO Find N2 Flip: il nuovo clamshell sarà infatti dotato di un sistema triple-camera posteriore di forma circolare, sul quale ritroveremo il logo di Hasselblad, che continua così la sua partnership con OPPO e OnePlus. Accanto ci sarà spazio per lo schermo esterno, che dovrebbe attestarsi su una diagonale di 3,26" circa, inferiore sia a quella di Samsung Galaxy Z Flip 5 che a quella di Motorola Razr 40 Ultra.

Lo schermo interno dello smartphone sarà un display AMOLED FHD+ pieghevole da 6,8" con refresh rate a 120 Hz, luminosità massima di picco di 1.600 nits e supporto per l'HDR. Lo schermo esterno, invece, avrà risoluzione pari a 720 x 382 pixel e refresh rate fisso a 60 Hz. Inoltre, la tecnologia usata per la cerniera dovrebbe essere la stessa di OPPO Find N2 Flip.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, OPPO Find N2 Flip avrà un Dimensity 9200 di MediaTek come proprio SoC, insieme a 12 o 16 GB di RAM e ad uno storage da 256 GB. La batteria dello smartphone sarà enorme, specie per un device pieghevole: parliamo infatti di una cella da 4.800 mAh, contro i 4.300 mAh di OPPO Find N2 Flip. Inoltre, lo smartphone supporterà il fast charging a 67 W.

La fotocamera di OPPO Find N3 Flip, invece, resta per il momento ancora sconosciuta. OPPO ha confermato che Find N3 Flip sarà il suo primo smartphone "a conchiglia" con un teleobiettivo, che verrà utilizzato principalmente per la modalità ritratto dello smartphone. Accanto a quest'ultimo, però, dovremmo avere un sensore principale Sony da 50 MP con OIS e un ultra-grandangolo non meglio specificato.