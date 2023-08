OPPO Find N3 Flip ufficiale in Cina: confermata anche l'uscita globale

I primi teaser ufficiali di OPPO Find N3 Flip risalgono alla metà di agosto. Oggi, però, OPPO ha finalmente lanciato il suo clamshell, svelandone design, scheda tecnica e feature esclusive: Find N3 Flip è ufficiale in Cina e, a quanto pare, farà presto il suo debutto anche in Europa!

In termini di design, OPPO Find N3 Flip è leggermente diverso dal predecessore, Find N2 Flip. A questo giro, infatti, abbiamo uno schermo esterno orientato in verticale anziché in orizzontale, che però manterrà la stessa dimensione di quello del predecessore, pari a 3,26". Il nuovo orientamento permetterà allo smartphone di ospitare un setup posteriore a tre fotocamere, quest'ultimo firmato da Hasselblad, con cui OPPO e OnePlus hanno rinnovato ancora una volta la propria collaborazione.



Inoltre, OPPO Find N3 Flip avrà una nuova cerniera, con un meccanismo chiamato "Seiko Pseudo-cone Hinge". Il device dovrebbe resistere fino a 600.000 piegature, risultando lo smartphone pieghevole più resistente e duraturo in commercio: una sfida tra Samsung Galaxy Z Flip 5 e Motorola Razr 40 Ultra, infatti, ci ha svelato che i due clamshell si fermano rispettivamente attorno alle 150.000 e alle 400.000 piegature. In termini di dimensioni, lo smartphone misurerà 166,4 x 75,8 x 7,79 millimetri da aperto e 85,5 x 75,8 x 16,45 millimetri da chiuso. Inoltre, OPPO Find N3 Flip sosterrà anche temperature estreme, operando fino ad un minimo di -20°C e fino a un massimo di 50°C.



Per quanto riguarda gli schermi, accanto a quello esterno da 3,26", lo smartphone è dotato di un display interno pieghevole da 6,8" con tecnologia AMOLED. La risoluzione dello schermo interno è pari a 2.520 x 1.080 pixel, con una densità di pixel di 403 ppi e una luminosità massima pari a 1.600 nits. Lo schermo esterno, invece, ha una risoluzione di 720 x 382 pixel, un refresh rate fisso a 60 Hz e una luminosità massima pari a 900 nits.



In termini tecnici, OPPO Find N3 Flip ha un SoC MediaTek Dimensity 9200, dotato di una CPU con frequenza di clock fino a 3,15 GHz e di una GPU Mali-G715 MP11. Il chipset si accompagna ad una RAM LPDDR5x da 12 GB e ad uno storage UFS 4.0 da 256 o 512 GB. la batteria sarà da 4.300 mAh e supporterà il fast charging a 44 W, mentre il sistema operativo sarà Android 13 con la skin ColorOS 13.2.



Lato fotocamere, lo smartphone sarà dotato di una lente principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, di un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP, di un ultra-grandangolo Sony IMX581 da 48 MP e di una selfie-camera Sony da 32 MP. Le fotocamere dello smartphone garantiranno lo zoom ottico 2x e quello digitale fino a 20x. Il prezzo di OPPO Find N3 Flip parte da 6.799 Yuan cinesi (circa 860 Euro) per il modello 12/256 GB e arriva a 7.599 Yuan (958 Euro) per il modello 12/512 GB.



Stando a quanto riporta GizmoChina, infine, OPPO ha confermato il lancio globale di Find N3 Flip, esattamente come già avvenuto per Find N2 Flip all'inizio di quest'anno. Lo smartphone verrà rilasciato sui mercati occidentali con un "evento di lancio globale separato", che potrebbe avvenire nei prossimi mesi: basandoci sulla finestra di lancio di OPPO Find N2 Flip, possiamo ipotizzare che il suo successore venga presentato tra gennaio e febbraio 2024 anche in Europa.