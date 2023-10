OPPO Find N3 e N3 Flip in arrivo anche in Europa? Forse ci siamo!

Il lancio cinese di OPPO Find N3 Flip risale alla fine di agosto: nello stesso contesto, OPPO ha confermato che il suo smartphone pieghevole sarebbe presto arrivato anche in Europa, ma non ha fornito una data di lancio precisa. Ora, però, sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo!

Nello specifico, OPPO Find N3 Flip è comparso su GeekBench nella sua versione internazionale. A riportare la notizia è GSMArena, che spiega che la versione di OPPO Find N3 Flip testata ha un identificativo diverso da quella cinese: si passa infatti dal model number PHT110 al modello CPH2519. Ciò sembra fugare ogni dubbio: quella testata è la variante "global" di Find N3 Flip.

Come ampiamente prevedibile, il benchmark conferma che Find N3 Flip non subirà cambiamenti tecnici tra la versione cinese e quella internazionale. Il SoC resterà dunque un MediaTek Dimensity 9200, che si combinerà con 12 GB di RAM e con il sistema operativo Android 13 (almeno al lancio), insieme a ColorOS 13. Il punteggio dello smartphone su GeekBench 5 è pari a 1.895 Punti in Single-Core e a 4.655 Punti in Multi-Core, del tutto paragonabile a quello della variante cinese.

A questo punto, dunque, possiamo aspettarci un lancio internazionale di Find N3 Flip a breve, forse già nel mese di ottobre. Quest'ultimo dovrebbe avvenire in parallelo alla presentazione di OnePlus Open per il mercato europeo e a quella di OPPO Find N3 - di cui OnePlus Fold rappresenta un semplice rebranding - per la Cina.

Non è dunque un caso che, proprio nelle scorse ore, OPPO Find N3 sia stato protagonista di un maxi-leak, che di fatto ne ha svelato tutte le caratteristiche tecniche. Il pieghevole sarà dunque dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen2, che si combinerà con una RAM fino a 16 GB e con una memoria fino a 1 TB. In termini di ricarica, lo smartphone avrà una batteria da 4.805 mAh con supporto per il fast charging fino a 100 W.

Lato fotocamere, OPPO Find N3 avrà tre lenti posteriori, tra cui un sensore principale da 48 MP, un ultra-grandangolo sempre da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 64 MP. Le selfie-camere del dispositivo, invece, saranno da 32 MP sullo schermo esterno (con tecnologia punch-hole) e da 20 MP su quello interno (con tecnologia under-display). Infine, lo schermo di OPPO Find N3 sarà composto da un display interno da 7,82" con risoluzione pari a 2.268 x 2.440 pixel e da un pannello esterno da ben 6,31" con risoluzione da 2.484 x 1.116 pixel. Entrambi i pannelli saranno OLED e avranno un refresh rate variabile fino a 120 Hz.