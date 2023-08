OPPO Find N3 e N3 Flip, lancio imminente? I due smartphone si svelano online

La scheda tecnica di OPPO Find N3 è comparsa in rete già a fine luglio, confermando che il nuovo foldable cinese è ormai in dirittura d'arrivo. Tale ipotesi viene ora ulteriormente sorretta da due certificazioni internazionali, che hanno approvato sia OPPO Find N3 che OPPO Find N3 Flip: la release dei due pieghevoli, dunque, sembra imminente.

OPPO Find N3 Flip, in particolare, è stato certificato presso la MIIT giapponese, stando a quanto riportano i colleghi di The Tech Outlook. Il listing rivela che lo smartphone ha nome in codice OPPO PHT110 e che potrebbe essere rilasciato molto presto: d'altro canto, il passaggio per una certificazione internazionale anticipa di qualche settimana al massimo il rilascio sul mercato di uno smartphone.

Stando ai leak degli ultimi mesi, OPPO Find N3 Flip sarà simile al predecessore, l'OPPO Find N2 Flip. Se volete saperne di più sullo smartphone, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di OPPO Find N2 Flip. Il dispositivo di nuova generazione, comunque, avrà due display AMOLED, di cui uno esterno da 3,26" e uno pieghevole interno da 6,80". Entrambi avranno risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il SoC dello smartphone dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 9000 Plus con 12 o 16 GB di RAM, mentre il suo storage dovrebbe arrivare fino a 512 GB. In termini di fotocamera, OPPO Find N3 avrà tre lenti (e non due, come il predecessore): esse saranno un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, un teleobiettivo da 32 MP e un ultra-grandangolo da 8 MP. La selfie-camera interna, invece, sarà da 32 MP.

OPPO Find N3, invece, è stato certificato dalla EEC russa. Lo smartphone ha codename CPH2499 e dovrebbe essere rilasciato a settembre, insieme a Find N3 Flip. Con ogni probabilità, OPPO Find N3 non arriverà in occidente: al suo posto, sul mercato europeo debutterà OnePlus Open, un "semplice" rebranding del pieghevole di OPPO, targato però OnePlus.

In ogni caso, il listing e i leak degli ultimi tempi ci svelano che OPPO Find N3 avrà uno Snadpragon 8 Gen2 come proprio SoC, insieme ad una RAM LPDDR5x da 12 o 16 GB e ad uno storage UFS 4.0 fino a 1 TB. Lo smartphone sarà dotato di uno schermo esterno da 6,3" con risoluzione FHD+ e di uno interno da 7,8", che invece vanterà una risoluzione 2K. Entrambi i display saranno AMOLED.

Per il resto, lo smartphone avrà una selfie-camera da 32 MP sullo schermo frontale, una selfie-camera under-display da 20 MP su quello interno e un sistema triple-camera sul pannello posteriore, quest'ultimo composta da un sensore Sony IMX890 da 50 MP con OIS, da un ultra-grandangolo da 48 MP e da una lente periscopica da 64 MP. Infine, il dispositivo avrà una batteria da 4.805 mAh con ricarica rapida cablata a 80 W e wireless a 50 W.