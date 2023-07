OPPO Find N3, è questa la scheda tecnica? Schermo e fotocamera i punti forti

Pare che OnePlus Fold e OPPO Find N3 saranno molto simili, al punto che il primo potrebbe essere un semplice rebranding del secondo per il mercato occidentale. Man mano che il lancio dei due device si avvicina, però, emergono sempre più dettagli sulla loro scheda tecnica e sul loro design.

L'ultimo leak arriva dal noto tipster cinese Digital Chat Station, che fa riferimento a OPPO Find N3, e non a OnePlus Fold. Nonostante ciò, possiamo ipotizzare che le medesime informazioni valgano anche per il nuovo foldable-killer di OnePlus. Prima di vedere la scheda tecnica dello smartphone a portafoglio targato OPPO, comunque, vi ricordiamo che OPPO Find N3 e N3 Flip arriveranno nel corso dell'autunno del 2023 in Cina e, presumibilmente, a inizio 2024 in occidente. OnePlus Fold potrebbe seguire a ruota, a distanza di poche settimane.

Secondo Digital Chat Station, OPPO Find N3 migliorerà lo schermo di OPPO Find N2, grazie ad u pannello interno OLED pieghevole con risoluzione pari a 2.268 x 2.440 pixel e refresh rate a 120 Hz. La diagonale di quest'ultimo sarà da 8", mentre il display esterno sarà un secondo schermo OLED, questa volta da 6,5", con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, il foldable di OPPO sarà dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, dunque non del nuovo Snapdragon 8 Gen3, che sarà svelato a ottobre: ciò potrebbe anche farci pensare ad una release del pieghevole prima della presentazione del chip Qualcomm di nuova generazione. Sotto la scocca del device, inoltre, avremo una RAM LPDDR5x fino a 16 GB e uno storage UFS 4.0 fino a 1 TB.

Secondo Digital Chat Station, OPPO Find N3 sarà poi dotato di una fotocamera principale da 50 MP con OIS, di un ultra-grandangolo non meglio specifico e di una terza lente periscopica con zoom ottico 3x. Sfortunatamente, non abbiamo informazioni sulla risoluzione di questi due sensori, né sappiamo come saranno le selfie-camere del telefono o la sua batteria.