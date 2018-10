OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition disponibile da oggi in Italia a 1.699 Euro

Dopo il lancio di Oppo FInd X il 7 settembre, OPPO, uno tra i brand leader del settore degli smartphone, continua la sua espansione sul mercato europeo annunciando il lancio commerciale della serie Find di fascia alta, la nuovissima linea nata dalla partnership esclusiva con Automobili Lamborghini.

La serie Find rappresenta alla perfezione l’incessante ricerca promossa da OPPO nel campo della tecnologia e dell’arte e la sua originale visione del futuro degli smartphone.

OPPO Find X ha saputo conquistare il pubblico con la rivoluzione tecnologica più importante dell’anno: le fotocamere 3D a scomparsa realizzate con un’innovativa struttura a scorrimento pensata per nascondere le fotocamere nel corpo dello smartphone.



La partnership con Automobili Lamborghini porta l’esperienza di Find X a un livello superiore.

Il modello Find X Automobili Lamborghini Edition è un esempio concreto dell’impegno del marchio verso i consumatori e del suo sforzo costante per promuovere arte e innovazione.

La curiosità di OPPO verso il futuro non si limita soltanto ai prodotti. Questa partnership esclusiva, concretizzatasi nell’arco di tre anni, ha consentito ai due brand di realizzare uno smartphone di fascia alta dal design originale, costruito con materiali di qualità superiore e dotato delle migliori applicazioni tecnologiche. La trama a effetto fibra di carbonio che impreziosisce il corpo di Find X costituisce un chiaro rimando agli elementi iconici proposti dall’azienda italiana nelle sue prestigiose auto. Sul retro dello smartphone, il celebre logo Lamborghini inciso in carbonio appare come sospeso nel vuoto grazie a un effetto tridimensionale sviluppato per mezzo di una tecnologia unica.

Find X Automobili Lamborghini Edition integra la tecnologia SuperVOOC Flash Charge che, per la prima volta, consente a OPPO di non scendere a compromessi nei tempi di ricarica con la possibilità di passare da un’autonomia dello 0% al 100% in soli 35 minuti. Infine, è essenziale sottolineare come Find X Automobili Lamborghini Edition disponga della più grande capacità di archiviazione di sempre con una memoria da 512 GB, una risorsa eccezionale pensata per gestire i contenuti senza ricorrere a estensioni esterne e per permettere agli utenti di godere di performance straordinarie ed esperienze mai viste prima.



Proprio come un motore ultrapotente, OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition cela al suo interno innumerevoli sorprese, tra cui: schermo curvo panoramico AMOLED, Gorilla Glass 5, trama a effetto fibra di carbonio, riconoscimento facciale 3D, fotocamera frontale da 25 MP, fotocamera doppia con intelligenza artificiale da 16 MP e 20 MP, fotocamere retrattili 3D, Color OS 5.1, Snapdragon 845 da 2,8 GHz, RAM da 8 GB abbinata a ROM da 512 GB e batteria con struttura a doppia cella, ognuna da 1700 mAh (per una capacità complessiva di 3400 mAh).

OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition arriverà nei negozi a partire da oggi. Il prezzo raccomandato di vendita al dettaglio per OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition è di 1.699 euro con memoria da 512 GB e tecnologia SuperVOOC.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.