OPPO Find X lanciato in Italia: tutti i dettagli e le foto dall'evento di Milano

Si è tenuto a Milano, nella giornata di oggi, l'evento di lancio italiano del nuovo smartphone OPPO Find X, che dispone di una "scocca estraibile" posta nella parte superiore. Abbiamo colto l'occasione per farvi un riassunto di ciò che offre il dispositivo e mostrarvi tutte le foto del caso.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display OLED da 6,4 pollici con aspect ratio 19,5:9, risoluzione Full HD+ e screen-to-body ratio del 93,8%, una dual cam posteriore da 16MP + 20MP con flash LED, una fotocamera anteriore da 25MP con riconoscimento facciale in 3D, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e una batteria da 3400 mAh con ricarica rapida Super VOOC. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con Color OS.

La caratteristica peculiare di OPPO Find X, però, è la "scocca estraibile" posta nella parte superiore, che contiene tutte le fotocamere e i sensori sia posteriori che anteriori. Essa non è estraibile a mano, ma bisogna utilizzare un apposito meccanismo realizzato dalla società cinese. Per tutte le informazioni del caso, vi rimandiamo al nostro approfondimento, dove trovate anche le caratteristiche tecniche complete. Abbiamo anche già potuto provare con mano il tutto: trovate il nostro first look a questo link.

Il prezzo di lancio è di 999 euro e lo smartphone sarà disponibile da domani 7 settembre 2018. Interessante anche OPPO Care, il servizio della società cinese che include un anno di sostituzione del vetro, un anno di sostituzione della scocca posteriore e 2 + 1 anni di garanzia.