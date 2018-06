OPPO Find X sfida OnePlus 6: teaser svela caratteristiche tecniche e data di annuncio

Dopo che OPPO ha annunciato in via ufficiale il suo arrivo in Italia, l'hype attorno al suo prossimo smartphone, Find X, è sicuramente aumentato tra gli amanti nostrani di questo mondo. Oggi un teaser ci svela alcune caratteristiche tecniche e la data di annuncio.

In particolare, l'immagine che potete vedere qui sotto, che stando ad Android Authority sarebbe stata diffusa dal profilo ufficiale Weibo della società cinese, parla di un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, rumor precedenti descrivevano una dual camera posteriore da 16MP + 20MP, una fotocamera anteriore da 25MP e una batteria da 3645 mAh. Si parla poi di zoom 5x e supporto alla ricarica rapida Super VOOC e al 5G.

Insomma, se le voci venissero confermate, sembra proprio che questo OPPO Find X voglia rivaleggiare, almeno sulla carta, con OnePlus 6. Infatti, come fanno notare anche i colleghi di Android Authority, le caratteristiche tecniche trapelate online sono molto simili all'ottimo flagship killer di OnePlus. D'altronde, non ci sarebbe da stupirsi, visto che quest'ultima azienda è stata fondata nel 2013 da Pete Lau, ex vicepresidente proprio di OPPO.

Per quanto riguarda l'annuncio, la pagina dedicata sul sito ufficiale italiano di OPPO ci fa sapere che l'evento di presentazione di Find X si terrà a Parigi il prossimo 19 giugno alle ore 20:45 italiane.