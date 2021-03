OPPO Find X2 Lite e Find X2 Neo ricevono Android 11 in Europa

Android 11 sta arrivando su sempre più dispositivi: dopo avere parlato dell’approdo su Motorola moto g 5G plus, ora è il momento di cambiare marchio e parlare di OPPO Find X2 Lite, modello uscito nel 2020 che in queste ore ha ricevuto in Europa l’aggiornamento ufficiale e stabile al sistema operativo di casa Google.

L’update, come segnalato dai colleghi di PiunikaWeb, è attualmente in fase di lancio in Germania e pian piano vedrà il rilascio anche nel resto del mercato del Vecchio Continente, tra cui anche il Belpaese. In particolare, la build firmware è la numero CPH2005_11_C.76 e porta con sé tutte le consuete chicche che il colosso di Mountain View ha implementato all’ultima versione dell’OS del robottino verde. Non manca, poi, la personalizzazione a ColorOS 11.1 firmata Oppo. Come spesso accade in questi casi, l’update avverrà in più fasi, quindi potrebbe volerci un po 'prima che raggiunga anche i clienti italiani.

Inoltre, la società cinese sta lanciando il medesimo aggiornamento OTA anche al modello Find X2 Neo, sebbene in questo caso si parli della build CPH2009_11_C.76 e sia arrivata prima in Spagna e Francia. Tutto, quindi, procede secondo i piani di casa Oppo, la quale aveva annunciato la roadmap ufficiale dell’update ad Android 11 parlando proprio di un rilascio per questi smartphone in particolare nel primo trimestre del 2021. Di conseguenza, il prossimo dispositivo a ottenere Android 11 dovrebbe essere Oppo Reno3 Pro 5G.

Rimanendo nel mondo Oppo, la società ha annunciato pochi giorni fa i suoi primi smartband Oppo Band Sport e Band Style.