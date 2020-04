OPPO Find X2 Lite ufficiale: scheda tecnica e prezzo europeo

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, OPPO ha annunciato ufficialmente il suo smartphone Find X2 Lite. Andiamo, dunque, a vedere insieme la scheda tecnica e il prezzo europeo della soluzione proposta dall'azienda cinese.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come potete vedere sul sito ufficiale di OPPO, lo smartphone monta un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.7) + 8MP (grandangolare e lente macro) + 2MP (lente monocromatica) + 2MP (per la modalità Ritratto), una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4025 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 4.0 (stando a quanto dichiarato dall'azienda cinese, si raggiunge il 50% della carica in 20 minuti). Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione ColorOS 7, mentre le colorazioni disponibili sono Pearl White e Moonlight Black. Non manca il supporto al 5G.

Per quanto riguarda il prezzo europeo di OPPO Find X2 Lite, il costo è fissato a 500 euro. Per il momento, non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda la disponibilità dello smartphone e non sappiamo se in Italia ci saranno variazioni. Non ci resta, dunque, che attendere maggiori informazioni dall'azienda cinese.

Vi ricordiamo che questa gamma di smartphone comprende anche altri dispositivi. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di OPPO Find X2 Pro.