OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite arrivano su Amazon Italia

Gli attesi smartphone OPPO Find X2 Neo e Find X2 Lite sono ufficialmente arrivati su Amazon Italia. Si tratta di due dispositivi molto interessanti, soprattutto per chi vuole entrare nell'era del 5G.

OPPO Find X2 Neo si può preordinare a un prezzo di 699 euro su Amazon Italia (12/256GB). Vi ricordiamo che le colorazioni disponibili sono Starry Blue e Moonlight Black. La data di effettiva disponibilità è fissata per il 22 maggio 2020.

Per quanto riguarda lo smartphone, ne abbiamo parlato a più riprese su queste pagine. Si tratta di un dispositivo di fascia medio/alta che ci ha convinto sotto molteplici punti di vista, come potete leggere nella nostra recensione di OPPO Find X2 Neo.

Oltre a quest'ultimo, è approdato su Amazon Italia anche il "fratello minore" OPPO Find X2 Lite, che viene venduto a un prezzo di 499 euro. La disponibilità è sempre fissata a partire dal 22 maggio 2020, mentre in questo caso le colorazioni disponibili sono Pearl White e Moonlight Black. Entrambi i dispositivi entrano a piedi pari nell'era del 5G e implementano il processore Qualcomm Snapdragon 765G.

Per maggiori dettagli su Find X2 Lite, vi consigliamo di consultare l'articolo relativo alle nostre prime impressioni. Per il resto, nei prossimi giorni è in arrivo la recensione di questo smartphone, quindi vi consigliamo di restare sintonizzati qui su Everyeye Tech.

Per completezza di informazione, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al sito ufficiale di OPPO. Infatti, acquistando i succitati smartphone da questo portale e seguendo le indicazioni dell'azienda cinese, gli utenti possono portarsi a casa alcuni prodotti in omaggio, come le cuffie Enco W31 (nel caso di Find X2 Lite).