Oppo Find X2 Pro: ecco le foto dell'edizione speciale di League of Legends!

E' giunta in redazione la LOL Edition dell'Oppo Find X2 Pro, la versione dello smartphone che come si può vedere nelle fotografie presenti in calce è dedicata alla serie di videogiochi, caratterizzata da una scocca quasi completamente rinnovata completata da una finitura dorata intorno al modulo fotografico.

Le novità non riguardano solo lo smartphone in se, ma anche gli accessori presenti nella confezione come le cuffie.

Al di fuori dell'estetica, questa variante dello smartphone include anche delle novità e modifiche per quanto riguarda l'interfaccia utente: gli sviluppatori hanno incluso delle icone che sono dei rimandi diretti agli elementi cari ai giocatori.

Già al momento della presentazione, Oppo ha affermato che si tratterà di un'edizione limitata: a livello mondiale saranno distribuite solo 3000 unità.

A livello hardware, invece, la scheda tecnica resta praticamente immutata. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Oppo Find X2 Pro.