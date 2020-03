Oppo Find X2 ufficiale con schermo OLED a 120Hz, zoom ibrido a 10x e 5G: le specifiche

Nel corso dell'evento di lancio di questa mattina, Oppo ha introdotto la nuova linea di smartphone per il 2020. Il primo a debuttare è stato l'Oppo Find X2, uno smartphone che sfoggia un pannello OLED con supporto al refresh rate di 120Hz.

Gli utenti comunque avranno la possibilità di scegliere tra 60 e 120Hz, attraverso le opzioni dedicate, mentre il touch è a 240Hz. Il pannello è QHD+ con risoluzione di 3168x1440 pixel e densità di 513ppi, ed include un'ampia gamma di impostazioni per la luminosità ed i colori, anche per evitare l'affaticamento degli occhi in condizioni di scarsa luminosità. Lo schermo supporta anche l'HDR.

Dal fronte dell'intrattenimento, è presente il supporto al Dolby Atmos grazie agli speaker Dual Stereo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo Find X2 include una lente periscopica da 13 megapixel con zoom ibrido 10x e digitale da 60x con stabilizzazione ottica dell'immagine, un chip ultra wide da 48 megapixel basato sul sensore IMX586 di Sony con campo visivo di 120° e modalità macro, ed un ultimo sensore wide-angle da 48 megapixel che utilizza l'IMX689 di Sony, anch'esso con OIS e grande 1/1,43 pollici. Lo zoom ibrido copre una lunghezza focale di 16-160mm.

A livello software, la modalità notte Ultra Night Mode 3.0 è sorretta dall'intelligenza artificiale. E' presente anche la Ultra Wide Angle Mode. L'Oppo Find X2 permette anche di scattare foto in formato RAW per la postproduzione su PC. A livello di stabilizzazione dei video, può essere attivata l'opzione Ultra Steady Video che riduce al minimo i tremolii e garantisce filmati stabili in qualsiasi situazione.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 865, con supporto al 5G e Dual 5G Mode, che garantisce la compatibilità con la maggior parte delle reti mondiali. Lo smartphone include 12 gigabyte di RAM LPDDR5 e 512 gigabyte di memoria UFS 3.0, non espandibile.

La batteria è invece a doppia cella da 4.260 mAh, con supporto alla ricarica super veloce a 65W. Find X2 a quanto pare può essere ricaricato rapidamente ed in modo sicuro in meno di 40 minuti. Il dispositivo è resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68.

Gli utenti troveranno ColorOS 7.1 come sistema operativo, ovviamente basato su Android 10.