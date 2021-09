OPPO Find X3 Pro avrà una 'Photographer Edition' realizzata con Kodak?

Pochi giorni fa abbiamo parlato della possibile collaborazione tra OPPO e Kodak per il comparto fotocamera dei nuovi modelli top di gamma. Ebbene, ci sono novità: la partnership comincerà con il lancio di OPPO Find X3 Pro “Photographer Edition”, edizione limitata dal design chiaramente ispirato alla Kodak 35 Rangefinder.

I colleghi di Sparrows News hanno infatti scovato la fotografia che trovate in calce alla notizia, dove è possibile vedere lo smartphone OPPO Find X3 Pro con un design decisamente particolare sul retro: la parte superiore è realizzata in vetro smerigliato color argento opaco, mentre la parte inferiore è realizzata in pelle nera vegana, esattamente come la storica fotocamera Kodak 35 Rangefinder che, tra l’altro, potete trovare nell’immagine di copertina affiancata al nuovo OPPO Find X3 Pro Photographer Edition.

Da cosa si intuisce che si tratta proprio del Find X3 Pro? Dal numero di modello sull'adesivo “PEEM00”: ciò ci permette di capire che questa edizione limitata non dovrebbe presentare novità lato hardware se non per il comparto fotocamera, anche se per ora i tipster credono si tratti soltanto di un cambiamento lato design dedicato a Kodak.

Non va esclusa la possibilità di vedere questa collaborazione tra i due brand continuare per la nuova serie di smartphone ammiraglia del colosso cinese, anzi si tratterebbe di una mossa saggia: Zeiss collabora già con brand come Nokia, Sony e vivo, mentre Hasselblad si è legata a OnePlus e Leica è appena uscita dalla storica partnership con Huawei, affiancandosi ora a Sharp. Insomma, contare su un produttore di fotocamere di successo come Kodak di certo aiuterebbe molto.

Un’altra edizione limitata di OPPO Find X3 Pro è stata dedicata allo sbarco su Marte del lander cinese Tianwen-1.