OPPO Find X3 Pro, colpaccio da Euronics con 600 euro di sconto!

Con un prezzo di listino di 1149 Euro, OPPO Find X3 Pro si colloca nella fascia altissima del mercato smartphone e sicuramente tra i migliori e più completi dispositivi Android attualmente sulla piazza.

Un modello atipico ma estremamente bilanciato, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di OPPO Find X3 Pro. Da elogiare sicuramente il design, che richiede oltre 40 ore di lavorazione per ottenere il risultato definitivo, ma anche la componentistica di fascia alta e un touch&feel assolutamente premium.

Display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, SoC Qualcomm Snapdragon 888, Bluetooth 5.2, 5G e WiFi 6 sono solo alcune delle sue caratteristiche al top della categoria. Tra le chicche messe a punto da OPPO apposta per questo modello, svettano anche una ricarica rapida SuperVOOC da 65W e Wireless AirVOOC a 30W, oltre al comparto fotografico d'eccezione, che include anche un intrigante sensore microscopico. Proprio su questo abbiamo deciso di focalizzarci nel nostro speciale alla scoperta del mondo microscopico con OPPO Find X3 Pro. Il sistema operativo a bordo è, naturalmente, Android 11 con personalizzazione ColorOS 11.2.

Queste doverose premesse per contestualizzare un'offerta che ha dell'incredibile. Da Euronics, infatti, è possibile acquistare il nuovo Find X3 Pro a 549 Euro brandizzato WIND con possibilità di ritiro in negozio, per una riduzione di ben 600 euro sul prezzo di listino.