OPPO Find X3 Pro, nuovo calo di prezzo per l'ultimo giorno del Prime Day

Doppio sconto su Oppo Find X3 Pro in questa seconda giornata del Prime Day 2021. Il colosso di Seattle infatti propone una riduzione di prezzo aggiuntiva rispetto a quella di ieri, per le ultime 11 ore e 35 minuti dell'evento.

L'offerta è la seguente

OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Black: 899,90 Euro (1149,99 Euro)

Nello specifico, la promozione consente di risparmiare 250 Euro rispetto al prezzo di listino. Nella giornata di ieri lo smartphone veniva proposto a 949,90 Euro, motivo per cui l'offerta della giornata odierna è molto interessante per coloro che hanno intenzione di cambiare smartphone.

La promozione è disponibile in esclusiva per i clienti Prime, fino alle 23:59 di oggi martedì 22 Giugno 2021. Viene anche garantita la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 24 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 11 ore e 49 minuti.

Non viene garantita la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon, ma è disponibile solo il pagamento a rate con Cofidis, che può essere scelto direttamente al check out dai clienti Prime.

Questa promozione si aggiunge allo sconto su Huawei MateBook D 15 di cui abbiamo parlato stamattina.