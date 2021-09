OPPO Find X3 Pro Photographer Edition ufficiale: un elegante omaggio a Kodak

La partnership tra OPPO e Kodak mostra finalmente i suoi primi frutti in via ufficiale. Giusto nella giornata di ieri abbiamo visto nel dettaglio OPPO Find X3 Pro in edizione limitata ispirata alla Kodak 35 Rangefinder; oggi, però, tale dispositivo è già confermato dalll’azienda cinese stessa come Find X3 Pro Photographer Edition.

Il debutto è avvenuto oggi tramite Weibo, social network cinese dove OPPO ha svelato con nuovi teaser l’approdo sul mercato domestico (non è escluso un lancio in Europa e Stati Uniti) di OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, versione inedita dedicata a Kodak che cambia l’estetica ma non il cuore pulsante. Al di fuori, sul retro, si nota la cover superiore in vetro argento opaco, con sottostante una parte in pelle nera vegana; il tutto potrà essere ricoperto da una custodia protettiva realizzata con i medesimi materiali. Anche la confezione in cui viene venduto cambia, adottando una forma ovale con coperchio per ricordare ancora una volta la custodia della Kodak 35.

Come abbiamo specificato, però, oltre al design non cambia nulla: display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate adattivo di 120Hz, chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 888, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 65W e un comparto fotocamera caratterizzato da un sensore anteriore da 32 MP e quattro posteriori (50 MP Sony IMX766 principale + 50 MP Sony IMX766 ultra-grandangolare + 13 MP zoom ottico 2x + 5 MP macro con zoom 25x)

Lato software l’interfaccia ColorOS dovrebbe ricevere, infine, alcuni temi personalizzati esclusivi a questo smartphone ispirati a Kodak, mantenendo quindi le medesime tonalità argento-nere. Il rilascio sul mercato avverrà il 16 settembre, ma per il momento si parla solo della disponibilità in Cina.

Intanto si attende anche la presentazione di ColorOS 12, prevista proprio per il 16 settembre.