OPPO Find X3 Pro riceverà 3 anni di update OS, disponibile beta di ColorOS 12

Nella giornata odierna diversi produttori di smartphone top di gamma stanno ufficializzando le prime versioni beta dei rispettivi OS personalizzati basati su Android 12: assieme a OxygenOS 12 per OnePlus 9 e 9 Pro, anche OPPO Find X3 Pro riceve ColorOS 12. Il produttore asiatico ha anche aggiornato i piani di aggiornamento per tale dispositivo.

Come ripreso da XDA Developers, OPPO da oggi ha avviato il rilascio graduale della prima beta di ColorOS 12 su Find X3 Pro in Malesia e Indonesia, ma ha anche annunciato ufficialmente che il medesimo dispositivo otterrà un’estensione degli aggiornamenti del sistema operativo a 3 anni, mentre saranno quattro gli anni in cui riceverà patch di sicurezza con cadenza regolare.

Stando alle comunicazioni di OPPO, allo stato attuale questa politica di aggiornamenti non copre anche i “fratelli minori” Find X3 Lite e Find X3 Neo, i quali sembrano destinati a ottenere solo due update del sistema operativo. La situazione dovrebbe restare la stessa anche per il resto del portfolio OPPO, ovvero per le serie Reno, F e K; per quanto riguarda i dispositivi OPPO A, essi dovrebbero ottenere solamente un aggiornamento Android e tre anni di patch di sicurezza. Non vanno però esclusi cambiamenti di programma da parte del colosso cinese.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di OPPO Find X3 Pro.